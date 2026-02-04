女優の筧美和子（31）が4日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！水曜日」（水曜後11・30）に出演。第1子妊娠を改めて発表した。

番組の冒頭、筧が「どうも、家族が増えることになりました。筧美和子です」とあいさつ。これに出演者たちは「えっ!?」とびっくりした。

そのまま次の出演者があいさつすると、ケンドーコバヤシは「問題発言あったでしょ、今。家族が増える?」と確認した。筧は「はい」と返事して「発表もつい先日させてもらったんですけど、この度、妊娠しまして。赤ちゃんが」と伝えた。

この報告に「おめでとう」と出演者たちは祝福。ケンコバは「これはめでたいね!あーそう」と自分のことのように喜んだ。出演者たちに初めての報告かと思いきや、筧は「みなさんにはね、少し前にお伝えさせてもらって」とネタバラシ。

これにはケンコバも「ちょっとやめてよ」と苦笑い。アンガールズの田中卓志も「サプライズ発表感出したのにさ〜…冷めるわ〜」とツッコミを入れて笑いを誘った。

また、妊娠してからは「凄いわんぱくな物を欲するようになっちゃって。焼きそばとか、オムライスとか子供が好きそうなものを急に欲するようになって」と明かした。

1日に筧が自身のインスタグラムで第1子妊娠を公表した。25年3月に一般男性との結婚を発表。1月5日には個人事務所「sui」設立を伝えていた。