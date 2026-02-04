高知退団の24歳MF小林里駆が海外クラブ移籍
高知ユナイテッドSCは4日、MF小林里駆(24)の新天地がNWSスピリット(オーストラリア2部)に決定したことを発表した。
東京都出身の小林はFC東京U-18時代に2種登録され、FC東京U-23の選手としてJ3リーグ戦に出場。その後、 順天堂大を経て2024年にギラヴァンツ北九州へ加入した。
翌2025年には高知へ移籍。J3リーグ戦11試合、天皇杯1試合に出場し、同年12月に契約満了が発表されていた。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF小林里駆
(こばやし・りく)
■生年月日
2001年8月2日(24歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
172cm/66kg
■経歴
ARTE永山SC-FC東京U-15むさし-FC東京U-18-順天堂大-北九州-高知
■出場歴
J3リーグ:39試合1得点
リーグカップ:1試合
天皇杯:5試合4得点
