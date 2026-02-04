　高知ユナイテッドSCは4日、MF小林里駆(24)の新天地がNWSスピリット(オーストラリア2部)に決定したことを発表した。

　東京都出身の小林はFC東京U-18時代に2種登録され、FC東京U-23の選手としてJ3リーグ戦に出場。その後、 順天堂大を経て2024年にギラヴァンツ北九州へ加入した。

　翌2025年には高知へ移籍。J3リーグ戦11試合、天皇杯1試合に出場し、同年12月に契約満了が発表されていた。

以下、クラブ発表プロフィール

●MF小林里駆

(こばやし・りく)

■生年月日

2001年8月2日(24歳)

■出身地

東京都

■身長/体重

172cm/66kg

■経歴

ARTE永山SC-FC東京U-15むさし-FC東京U-18-順天堂大-北九州-高知

■出場歴

J3リーグ:39試合1得点

リーグカップ:1試合

天皇杯:5試合4得点