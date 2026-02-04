「めっちゃ乙女なのカワイイ」「ギャップが最高」人気俳優とマンCのなでしこ2選手が対面
マンチェスター・シティが4日に日本語公式X(@ManCityJP)を更新し、同クラブのファンである人気俳優・萩原利久さんが日本女子代表(なでしこジャパン)のMF長谷川唯、FW藤野あおばと対面したシーンを公開した。
クラブは「萩原利久さんが長谷川選手&藤野選手と対面しました」と綴り、萩原さんがマンチェスター・シティウィメンの練習場を訪れた動画を投稿。「藤野選手が萩原さんのファンであることが判明」と付け加えている。
先日には、男子のプレミアリーグの試合を観戦したこともクラブから紹介されていた萩原さん。今回のポストにファンから「爆イケ」「利久くんぴょんぴょん跳ねて嬉しそう」「落ち着きなくてぴょんぴょんしてる利久くんがあまりにも可愛すぎる」「シティ愛が本物だと伝わってきて嬉しいな」「藤野がめっちゃ乙女なのカワイイ」「長谷川選手の冷静さと藤野選手のテンションのギャップが最高」「めっちゃほっこりした〜」といったコメントが寄せられた。
クラブは「萩原利久さんが長谷川選手&藤野選手と対面しました」と綴り、萩原さんがマンチェスター・シティウィメンの練習場を訪れた動画を投稿。「藤野選手が萩原さんのファンであることが判明」と付け加えている。
萩原利久さんが長谷川選手&藤野選手と対面しました— マンチェスター・シティ (@ManCityJP) February 3, 2026
藤野選手が萩原さんのファンであることが判明 pic.twitter.com/eau6v8VS09