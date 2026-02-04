次回 2月11日（水）よる10時より第5話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜（あやな）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。

すでに出演を発表している細田佳央太が、2月11日（水）放送の第5話に登場する。細田は、2019年に映画『町田くんの世界』で1,000人以上の中からオーディションで主人公役に選ばれ映画初主演。杉咲とは「恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜」（2021年／日本テレビ系）で共演。その確かな演技力と親しみやすさで、作品のリアリティを支える話題の若手実力派。今年に入ってからは、「雪煙チェイス」（1月2,3日放送／NHK総合）でダブル主演を果たした。

本作で細田が演じるのは、文菜が大学3年の時につきあっていた元カレ・佃武（つくだたけし）。ある日、大学の中庭で小説を読みながら泣いている文菜を見て、元々好意を持っていたが決定的に惹かれてしまった佃。休講の教室に呼び出して告白する佃に「え、あんまり喋ったことないよね？」と微笑みながら、話す文菜。二人はお茶をしたり映画を見たりしながら、時間を重ねてつきあうことに。佃にとって文菜は初めての彼女。文菜にとっては、柴咲の次につきあった彼氏。不器用だが真っすぐに接して来る正直さ、そして、その優しさに文菜もきちんと惹かれていった。

現在、TVerでは第1話〜第4話を見逃し配信中。第5話のあらすじ・予告映像は番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）にて公開中。

■細田佳央太 コメント

佃武役の細田佳央太です。

念願の今泉組でした。監督の紡ぐ言葉の数々はどれも柔らかく、温かさと愛おしさを兼ね備えていて。その言葉たちを淡々と大きなエネルギーに変える杉咲さんとまたご一緒できたことも幸せでした。文菜さんと佃の時間を見届けて頂けると嬉しいです。

