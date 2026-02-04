【コメント全文】岡田結実 第1子出産を報告「我が子の未来に責任を持ち」
タレントの岡田結実さん（25）が4日、自身のインスタグラムを更新し、第1子を出産したことを報告しました。
岡田さんは自身のインスタグラムで「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と文書をアップ。続けて「日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます」とコメントしました。
岡田さんは2025年4月、結婚することを報告していました。
【岡田結実さんのコメント全文】
皆さまへ
この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます。
日々成長していく我が子に、驚きと感謝、
そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで
本当に様々な方に支えていただきました。
心より感謝申し上げます。
すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、
地球にビックラブです。
大切な文章の時でも、少し能天気な表現になってしまう私ですが、
我が子の未来に責任を持ち、
楽しみながら自分らしく歩んでいく所存です。
そしてこのご報告が、赤ちゃんも私も生活に慣れ、
落ち着いたこのタイミングでのお伝えとなりました事、
何卒ご理解いただけますと幸いです。
子育ても、家庭も、お仕事も、自分自身の人生も、
引き続き身を引き締めて頑張ってまいります。
これからもよろしくお願いいたします。