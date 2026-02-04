タレントの岡田結実さん（25）が4日、自身のインスタグラムを更新し、第1子を出産したことを報告しました。

岡田さんは2025年4月、結婚することを報告していました。

【岡田結実さんのコメント全文】

皆さまへ

この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます。

日々成長していく我が子に、驚きと感謝、

そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで

本当に様々な方に支えていただきました。

心より感謝申し上げます。

すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、

地球にビックラブです。

大切な文章の時でも、少し能天気な表現になってしまう私ですが、

我が子の未来に責任を持ち、

楽しみながら自分らしく歩んでいく所存です。

そしてこのご報告が、赤ちゃんも私も生活に慣れ、

落ち着いたこのタイミングでのお伝えとなりました事、

何卒ご理解いただけますと幸いです。

子育ても、家庭も、お仕事も、自分自身の人生も、

引き続き身を引き締めて頑張ってまいります。

これからもよろしくお願いいたします。

2026年2月4日 岡田結実