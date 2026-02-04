2026年1月18日（日）、『滝野すずらん丘陵公園』にて、国内最大級のロングコースとなるチューブそり200ｍコースがオープンしました。

冬の滝野の代名詞ともいえる、チューブそり200ｍコース。今年は昨年より21日早くオープンしました！ 雪煙を上げながら一気に滑り降りるスピードは迫力満点です！

【詳細情報】

そりゲレンデ

コース本数：約200ｍ×2～4本 約100ｍ×1本（日によって利用可能本数は変動）

利用時間：9:15～15:30（終了時刻は混雑状況によって早まる可能性があります）

利用料金：無料

最寄り駐車場：東口駐車場／中央口駐車場

そりゲレンデだけでなく、『滝野すずらん丘陵公園』にはそり遊びスポットが他にも！

『プッチそりコーナー』は、渓流ゾーンのロッジゆきざさ前にある、なだらかなチューブそりゲレンデです。知る人ぞ知るスポット！ 比較的待ち時間なく、そり遊びを楽しむことができます。

『滝野の森ゾーン』では、札幌市内とは思えない大自然の中で思いっきり尻すべりが楽しめます！

チューブそりはまだ怖い……という子どもたちには『ちびっ子そりコーナー』がおすすめ。様々な無料レンタルそりも用意されていますよ。

詳細情報

国営滝野すずらん丘陵公園（滝野スノーワールド）

住所：北海道札幌市南区滝野247

電話番号：011-594-2222

北海道Likers編集部のひとこと

冬の滝野といえばチューブ滑り！ 国内最大級の200ｍロングコースを雪煙を上げながら一気に滑り降りるスピードは爽快感＆迫力満点！

広い公園の中では、スノーシューやチューブそりはもちろん、自由に雪遊びをするのもおすすめです◎

文／北海道Likers

