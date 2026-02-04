米国の世界的人気俳優ニコラス・ケイジ（62）の妻で女優・芝田璃子（31）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。ハリウッドスターの夫との価値観の違いについて言及した。

この日は「笑いあり涙あり『年の差婚』SPと題し、夫婦で10歳以上の年の差がある芸能人がスタジオに集結した。

2人は21年3月に結婚。現在は米国で夫婦生活を送っている。MCの「くりぃむしちゅー」の上田晋也から夫との価値観の違いについて問われた芝田は、「経済的格差はすごく感じますよね。なんでもすぐに買っちゃう」と説明。

ケイジは腕時計が大好きだそうで、「この間もワンミリオンダラーくらいの腕時計を買っていた」と、日本円で億超えの腕時計を躊躇なく購入していることを明かした。

さらに、ケイジとの2回目のデートの時に高級バイクをプレゼントされたことや、誕生日に大きな宝石がついた指輪などをプレゼントしてくれたと回想。また、「スーパーに普通に買い物に行っても、気がついたら日本円で14、15万円買っている」と夫の規格外のお金の使い方を明かしていた。