水谷豊主演のテレビ朝日ドラマ「相棒ｓｅａｓｏｎ２４」第１５話「他人の顔」が４日に放送された。

１５年前に３歳の娘が行方不明になった母親真由美役で遠藤久美子（４７）が登場した。

居酒屋を営む悲しげな女性。

ネットでも話題となり「エンクミさん、久しぶり」「エンクミさんにびっくり」「おおお！エンクミぃいい！」「相棒出てる」「マジかよ、エンクミ」「エンクミは綺麗だなぁ」「母役 遠藤久美子か」「遠藤久美子変わったなあ」「いい感じで歳取ってる」「幸薄そうな母親役やるようになったか」「面影はあるけど、別人みたいだ」「似てると思ったらエンクミさんだった」と反応する投稿が相次いだ。

エンドロールの名前で「エンクミだったのかーー！」「演技良すぎて涙腺が」「かなりの演技派になっている」「エンクミ出てた？どの人？ってこの人？全然わからんかった」「テロップ流れるまで気が付かなかったよ」「エンクミはエンドロールで気付いた」「エンクミとわかり驚愕」「遠藤久美子やったんか！」と驚く投稿も相次いだ。