女優の瀬戸朝香（49）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。同い年の盟友・観月ありさと共に芸能生活を振り返った。

中学3年生の時に全国約4000校の中から「うわさの美少女」としてスカウトされ芸能界デビュー。役者には全く興味がなかったが、デビューから3週間で映画のヒロインに抜てきされたシンデレラガールだった瀬戸。

デビューから半年後にはマネジャーに「あと半年で辞める」と宣言し、日めくりカレンダーを自作して勝手にカウントダウンを始めるも、希望とは裏腹にひっきりなしに仕事が舞い込み2年が経過。16歳の頃、移動中にマネジャーの隙をつき、実家のある愛知に新幹線で逃亡したと明かした。

瀬戸は新幹線逃亡事件について「いきなり車内放送で名前を呼ばれて。“何でわかるの！？”って思って。多分、その時間帯の新幹線全部に電話をかけたんだと思います」とマネジャーの反撃をぶっちゃけ。結局、ホームまで迎えに来た母に諭され、そのまま東京に。「母も凄い心配したし、心配かけちゃいけないなと思って、とりあえず帰ろうかなと思って」と当時の心境を振り返った。