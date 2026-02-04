２０２５年４月に結婚を発表したタレントの岡田結実が４日、ＳＮＳで第１子を出産したことを発表した。

結実は自身のインスタグラムを更新し、「皆さまへ この度、第一子を出産しました事とご報告させていただきます」と直筆した文書の画像を投稿。「日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして焦りが止まらない日々ですが、今日に至るかで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます」とつづった。

続けて「すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、地球にビッグラブです。大切な文章の時でも、少し能天気な表現になってしまう私ですが、我が子の未来に責任を持ち、楽しみながら自分らしく歩んでいく所存です。そしてこのご報告が、赤ちゃんも私も生活に慣れ、落ち着いたこのタイミングでのお伝えとなりました事、何卒ご理解いただけますと幸いです。子育ても、家庭も、お仕事も、自分自身の人生も、引き続き身を引き締めて頑張ってまいります。これからもよろしくお願いいたします。２０２６年２月４日 岡田結実」と記した。

また、結実の母でタレントの岡田祐佳は自身のインスタのストーリーズを更新し、結実が投稿した画像に「おばあちゃんになってました 可愛い孫と娘と素敵な娘婿 幸せであります」と文字をのせた。

結実はお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右とタレント・岡田祐佳の長女で、兄は元アイドルグループ「８ｉｐｅｒ」メンバーの岡田隆之介。２５年４月３日に自身のインスタで一般男性との結婚を発表。「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いをさせていただいてる方と結婚する運びとなりましたことを、ご報告させていただきます」と報告した。