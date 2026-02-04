Hugh Morganバレンタイン♪大人のショコラ「ミュスカディーヌ」

日本初※1のスペシャルティ・バニラブランド「Hugh Morgan」から、バレンタイン限定チョコレート「ミュスカディーヌ」が2月7日（土）発売♡ショコラティエ出身のパティシエ・牛山太平が手掛ける、ナッツとラム酒が香る洗練の味わいは、大切な人への贈り物にもぴったりです♪

ショコラティエとパティシエの技術融合

「ミュスカディーヌ」は、ショコラティエとしての経験を持つパティシエ・牛山太平が手掛けた一粒。ガナッシュの質感や素材の組み合わせに徹底的にこだわり、フランス伝統菓子を現代的に再解釈。

バニラの芳醇な香りとナッツのコクが口の中で優雅に広がります♡

ナッツとバニラの芳醇な味わい

アーモンドとピーカンナッツを丁寧に練り上げた自家製ペーストに、パプアニューギニア産カカオを使用したホワイトチョコレートを合わせ、仕上げにラム酒をひとさじ。

ナッツの深み、バニラの甘やかさ、ホワイトチョコのなめらかさ、ラムの余韻が重なり、重たさを感じさせない洗練された大人のショコラです♪

商品概要と販売情報

ミュスカディーヌ



価格：2,700円（税込）

バレンタインの特別なひとときに、大切な人と楽しめる一粒です♡

販売期間：2026年2月7日（土）～2月14日（土）

販売場所：Hugh Morgan 日本橋三越本店、六本木店、銀座三越 本館地下2階イベントスペース（期間限定出店）、公式オンラインショップ

Hugh Morgan♡大切な人と味わうバレンタイン

Hugh Morganのバレンタイン限定「ミュスカディーヌ」は、ナッツとバニラ、ラム酒が織りなす奥行きのある味わい。2月7日（土）から14日（土）までの期間限定販売で、価格は2,700円（税込）。

大切な人への贈り物や自分へのご褒美にぴったりの、洗練された一粒です♪