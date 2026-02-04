子役俳優の永尾柚乃（9）が、4日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。勉強する意外な場所を明かした。

勉強をする場所はリビングがいいのか、個室がいいのか、などという話の時、勉強はどこでやっているのか？と聞かれた永尾は「役場でやってます」と明かした。

さらに「ザワザワしているところが好きで、寝るときもそうなんです。しゃべってくれないと寝られない感じもある。それに、友達と一緒に勉強とか宿題をしたいんですけど、それが役場なんですね」と続けた。

役場のどこでしているのか？という質問に「役場のフリースペースのところ」とし、きっかけについて「最初はやるところないねって歩いていたら、出会ったんですよ！役場と。それが最初の出会いなんです。それで1回やってみようってやってみたら、結構進んで」と力強く語った。

MCの明石家さんまが「合ってたんだ。その場所を見つけることも大事なのか。おのおの違うと思うからな」と言うと、永尾は「だから皆さんも役場と出会いがあります！！」とうなずいていた。

お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬が「違うとは思うけど、納税した分、ちょっとでも取り戻そうと思って役場に行っています？」と言うと、笑いながら否定していた。