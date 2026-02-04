米国の世界的人気俳優ニコラス・ケイジ（62）の妻で女優・芝田璃子（31）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。ケイジがよく聞いているという日本人アーティストの楽曲を明かした。

この日は「笑いあり涙あり『年の差婚』SPと題し、夫婦で10歳以上の年の差がある芸能人がスタジオに集結した。

2人は21年3月に結婚。現在は米国で夫婦生活を送っている。共演のファーストサマーウイカから「ニコラスさんは一緒に音楽を聞こうかとなった時にどういう曲を聴いてるんですか？」と問われた芝田は「私個人的にはback numberさんが好きなので聞いている時にお父ちゃん(ケイジ)も知ろうとしてくれる」と説明。さらに、「運転中にVaundyさんを聞いていると“これ好き”って言ってました」と、ケイジがVaundyの楽曲を好んでいると明かした。

また、芝田が友人とオンライン通話している時に、画面の向こうの友人がお笑いタレントのムーディ勝山の持ちネタ「右から来たものを左へ受け流すの歌」を歌っていたところ、近くにいたケイジが口ずさんでいたといい、MCの「くりぃむしちゅー」の上田晋也は「ニコラス・ケイジが！？」と目を丸くさせていた。