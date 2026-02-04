写真集『ECHOES』を発売した俳優の本田響矢さん（26）にインタビュー。連続ドラマや情報番組への出演、Yahoo!検索大賞の俳優部門で1位を獲得するなど大活躍の本田さんに、写真集の撮影エピソードや最近ハマっていることなどを伺いました。

写真選びやレイアウト、紙の質感などさまざまなところにこだわったという今回の写真集。

■衣装合わせに約6時間 ロサンゼルスで購入した物も

――古着や洋服がお好きとのことですが、こだわりや現地で購入した物などで写真集に登場させているものはありますか？

今回の写真集の衣装合わせに6時間ぐらいかかって。6時間も衣装合わせをしてしまったことに申し訳ない気持ちと、でも結果本当に素晴らしいものになったなって思っているので、そこは自信は持ってますし、1個1個のスタイリングが“自分らしさ”。いつもの普段の自分でいられることを一番に考えたからこそ「これがいいよね、あれがいいよね」って「このシチュエーションならこういうのが合うよね」とかすごい考えながら衣装合わせしましたし。

あとは現地に行って実際そこで買ったものをスタイリングにまぜて写真集の1つの衣装にしてみたりとか。あと自分の私物も少しまぜたりしてて革靴だったり、カバンだったりは自分の物を履いてたり持ったりしてるので、そういったところにはいろいろこだわったりして今回撮影させていただきました。

■ファンに見てほしい1枚は？

写真集の撮影をしていて最後の日のラストの場所で終わった瞬間「お疲れさまでした〜ありがとうございました」ってなった後にカメラマンさんがパシャって撮った1枚なんですよ。写真集の撮影が終わった後の写真なんですよ。この写真集を作った意味がこの表情に表れているんじゃないかなって。ちょっとでも前向きな気持ちになれた瞬間かなって思ってて。なんか“素”ですね。

■撮影地・ロサンゼルスで印象深かったこと

――撮影地・ロサンゼルスで印象的だったことを教えてください

お米本当にないんだっていうのが改めて思った瞬間というか。日本だと当たり前のようにお米があるしコンビニ行けばお米あるし、飲み物も水だったり、お茶だったりを飲むっていう、自分は普段そうなんですけど。

ロサンゼルスだと主食はパンだし、ハンバーガー、パンケーキ、ホットドッグで飲み物も炭酸を飲むことが多いですし。日本だとごはんと一緒にお水とかお茶だけど、ロサンゼルスだとお水とかお茶はあんまり飲まないなっていうのは文化の違いみたいなのは感じましたね、改めて。わかってはいたんですけど！ 実際行くとやっぱりそうなんだなって思いました。

――帰ってきて最初に食べたものは？

僕、おすし食べました！

■大活躍の2025年 「声をかけていただく機会がすごく増えて」

――『Yahoo!検索大賞 2025』俳優部門で1位に輝きましたが反響はありましたか？（※前年と比べ検索数が急上昇した人物などに贈られる）

まずはありがとうございますっていう気持ちと驚きが一番でした。まさか自分が一番その部門で検索されてたんだってことにまず驚きがすごく強かったのと、それが街歩いてたりしたときにもいろんな幅広い年代の方から声をかけていただく機会がすごく増えて。自分のおじいちゃん、おばあちゃんの世代だったり、小学生ぐらいの子とかからも話しかけられたりしたときにはすごくうれしいなっていう気持ちになりましたね。

――最近ハマっていることはありますか？

家のインテリア探すことにハマってて。一番は今照明ずっと探してて、いろんなサイト見たりとか、実際に足運んで、お店に行ってこんな照明があるんだなとか見て。家具も他に見てどんなのが家にあうかな、他の家具とあうかなみたいなのをいろいろ探したりするのにハマってますね。