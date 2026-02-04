タレントの岡田結実(25)が4日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。2026年は人気芸能人の出産や子供誕生の報告が相次いでいる。

岡田はインスタグラムに手書きの文書をアップし、「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます。日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます。すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、地球にビックラブです」と、ユーモアたっぷりの表現で喜びをつづった。

岡田は昨年4月に一般男性との結婚を発表した。お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右にとっては嬉しい孫誕生となった。

1月28日には女優の高畑充希（34）と俳優の岡田将生（36）がそれぞれのインスタグラムを更新し、第1子誕生を発表した。高畑と岡田は24年6月に配信されたダブル主演ドラマ「1122 いいふうふ」で初共演し、夫婦役を演じた。同年11月19日に結婚を発表。25年7月に妊娠を報告していた。

同30日、元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が自身のインスタグラムを通じ、第1子出産を報告。吉田は24年4月に1歳上の一般男性との結婚を発表していた。

31日にはお笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）がCS放送・フジテレビONEで放送された「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを発表した。

2月1日には、お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）で第2子の誕生を発表した。有吉は2021年に元日本テレビでフリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚。24年3月に第1子が誕生したことを公表した。