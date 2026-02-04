お笑いタレント・おばたのお兄さん（37）が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサー（38）とそれぞれ、2歳長男に胎内記憶を聞いたことを明かした。

おばたと山崎アナは2018年3月に結婚。不妊治療を経て、23年8月27日に第1子男児が誕生した。

最近、言葉数が増えた息子に対し、「胎内記憶を聞いてみた」ことを明かした、おばた夫妻。3人に1人の割合で胎内記憶を持つ子供がいるとされており、2歳、3歳ごろに話すことが多いとされているという。

「ママのおなかの中にいた時のこと覚えてる?って聞いたら“覚えてる”って言ってたよ」と山崎アナ。おばたの同じ質問にも「覚えてる」と答えたことを明かした。

「どうだった?」とさらに聞くと、「暗かった」「あったかくてお風呂みたいだった」と返ってきた。「ぷかぷかしてたみたいな。気持ち良かったって言ってたのよ、息子が」とおばたは目を丸くした。

また、パパとママの声についても「聞こえた！」と答え、「早く会いたかった」「早く出たかった」と語ったという。

「本当に記憶あるんだと思って」とおばた。「胎内記憶っていうのが本当にあるのかどうかっていうのは分かんないけど、おうむ返しではなかったから。だから、あるもんなのかなって」と感心していた。