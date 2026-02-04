WORSTRASHの全国ツアー＜Love Me Kill Me Tour＞が本日2月4日の千葉LOOK公演より幕を開けた。同ツアーのファイナル公演がワンマンとして開催されることが決定した。

キャリア初の全国ツアー＜Love Me Kill Me Tour＞は全国11ヵ所をまわるもの。これまでの活動で築きあげてきた繋がりを軸に、各地公演ごとにゲストを迎える対バン形式として開催中だ。その初日、千葉LOOKではredmarker、See You Smile、Good Griefという盟友と共演。同公演で発表されたのが、ツアーファイナルがワンマンで開催されるというものだ。ファイナルの日程は4月7日、東京・LIVE HOUSE FEVERとなる。

■＜Love Me Kill Me Tour＞

2月04日(水) 千葉LOOK

2月10日(火) 長野ALECX

2月11日(水/祝) 新潟CLUB RIVERST

2月23日(月/祝) 名古屋ell. FITS ALL

3月04日(水) 北海道KLUB COUNTER ACTION

3月09日(月) 福岡Queblick

3月11日(水) 大阪アメリカ村DROP

3月12日(木) 静岡UMBER

3月27日(金) 水戸LIGHT HOUSE

3月31日(火) 兵庫 太陽と虎

4月07日(火) 東京LIVE HOUSE FEVER

https://w.pia.jp/t/worstrash-lovemekillme/

■EP『Love Me Kill Me』

2026年2月4日(水)配信開始

1 Love Me Kill Me

2 SID CHAIN

3 Happy In The Screen

4 Route 16

※「SID CHAIN」1月28日先行配信