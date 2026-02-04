「解きっぱなし」を卒業できる！メーティス『テストDE学ぶ』受験生向け演習管理機能

教育ソリューションを提供するメーティスは、学習プロセス可視化ツール『テストDE学ぶ』において、受験生を対象とした「演習管理機能」の提供を開始しました。

システムの利用は無料で、1分間の◯×チェックで「思考の死角」を可視化できる学習支援ツールです☆

メーティス『テストDE学ぶ』

申し込み方法：専用フォームから申し込み（https://forms.gle/rGEQ3jKif5tkdtbF7）

利用料金：無料（対象の問題集は各自で購入が必要）

対応：市販の指定問題集

『テストDE学ぶ』は、受験生の「解説を読めばわかるのに、初見では解けない」という課題を解決する学習プロセス可視化ツールです。

正誤結果だけでなく、「読解の程度」や「方針への認識」といった思考プロセスを、あらかじめ設定された項目に◯×をつけるだけで記録できます。

自分の弱点と同時に、全国の受験生の認識状況を比較しながら分析できるのが特徴です！

なぜ「解説を読めば分かるのに解けない」のか

多くの受験生が「解説を読めばわかるのに、初見では解けない」という課題を抱えています。

これは、最終的な答え（正誤）ではなく、そこに至るまでの「問題文の条件の読み取り」や「解法方針の選択」に課題があるからです。

しかし、毎日の演習で細かな分析を記述するのは負担が大きく、継続が困難です。

『テストDE学ぶ』は、1分程度で完了する操作で、学習の本質である「思考の振り返り」を習慣化できる仕組みを構築しました。

特徴と機能

1分で完了する「思考の健康診断」

演習後、「問題文を正確に読み取れたか」「適切な解法方針を選択できたか」といった、答案には残らないプロセスを◯×でチェック。

記述の負担がないため、日々の演習ルーティンを崩さず、精度の高い振り返りが可能です。

全国のライバルと「認識の差」を比較

自分の記録だけでなく、同じ問題を解いた他の学習者が、各項目をどの程度認識できていたか（認識率）を分析画面で確認できます。

「自分だけが方針を間違えたのか」「多くの人が読み取りでつまずいたのか」を客観的に比較することで、復習の優先順位が明確になります。

「思考の癖」に基づいた弱点把握

蓄積されたデータにより、自分でも気づかなかった「ミスのパターン」が浮き彫りになります。

感覚に頼らないデータに基づいた振り返りが、本番に強い思考力を養います。

こんな学習者におすすめ

『テストDE学ぶ』は、以下のような受験生におすすめです。

・思考の癖や弱点に応じた、自分にとって重要な学習強化ポイントをつかみたい学習者

・演習量はこなしているが、成績が伸び悩んでいる受験生

・「なぜ解けなかったか」を客観的に整理したい人

・他の受験生がどのレベルまで理解できているかを知りたい人

1分間の◯×チェックで思考プロセスを記録できるため、記述の負担なく継続的な振り返りが可能です。

全国の受験生との比較データを活用することで、自分の立ち位置を客観的に把握し、戦略的に学習を進めることができます☆

メーティス『テストDE学ぶ』受験生向け演習管理機能の紹介でした。

FAQ

Q1. 『テストDE学ぶ』の利用料金はいくらですか？

A1. システムの利用自体は無料です。ただし、対象の問題集は各自で購入する必要があります。

Q2. どのような問題集に対応していますか？

A2. 市販の指定問題集に対応しています。専用フォームからお申し込みの際に対象問題集をご確認。

Q3. 振り返りにどのくらい時間がかかりますか？

A3. あらかじめ設定された項目に◯×をつけるだけなので、1分程度で完了します。記述の負担がなく、日々の演習ルーティンを崩さず継続できます。

Q4. 他の受験生との比較はどのように行われますか？

A4. 同じ問題集・同じ問題を利用した学習者のデータに基づき、各項目の認識率を比較できます。自分の弱点と全国のライバルの状況を客観的に把握できます。

Q5. どのような受験生におすすめですか？

A5. 演習量はこなしているが成績が伸び悩んでいる人、「なぜ解けなかったか」を客観的に整理したい人、思考の癖や弱点を把握したい人におすすめです。

