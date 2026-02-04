子役俳優の永尾柚乃（9）が、4日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。言動にお笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。（39）から「そういうのおじさん側だよ」と突っ込まれた。

永尾は学校でもタブレットを使用しているとし「連絡帳書くじゃないですか。絶対誰かが写真撮って、クラスメートのグループにタブレットで送るんですよ。どうして書くんだろうって皆で言っていた」と疑問を口にすると、MCの明石家さんまは「書いて覚える人もいるからな。見て覚える人、書いて覚える人、線を入れて覚える人いるからな」と語った。

また、さんまは最近は台本もタブレットで送って来たりする、と言うと永尾は「私も自前のタブレットありますけど、でも一文字抜かしちゃうとかあるじゃないですか、よく。だから怖いから私は紙派ですね。今みんなタブレットじゃないですか。タブレット、タブレット、タブレット…」と顔をしかめた。

それを聞いたりんたろー。は「そういうのおじさん側だよ」と言い、さんまも「今、俺しゃべってる？」と笑っていた。