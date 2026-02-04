千葉県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキング！ 2位「千葉市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地元の味に惚れ込む人もいれば、わざわざ足を運ぶ“食の聖地”を求める人も。全国各地には、個性あふれるグルメスポットが点在しています。そんな中、「ここでしか味わえない」と評判の市はどこなのでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、グルメが魅力的だと思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、千葉県の市で「グルメが魅力的」だと思う市ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「東京湾の新鮮な海の幸と房総半島の豊かな大地の恵みを活かした、なめろうやさんが焼きといった千葉市の郷土料理や、多様な料理が楽しめるから」（60代女性／愛知県）、「新鮮な海産物や老舗のご当地グルメが豊富で魅力的」（20代女性／愛知県）、「新鮮な海の幸や地元野菜を使った料理が豊富で、素材の旨味を活かした素朴で美味しい味わいが楽しめるところが魅力だと思います」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「新鮮な海産物が豊富で、特に醤油や魚介を使った料理が魅力的だから」（30代男性／富山県）、「新鮮な海産物がたくさん取れるのでお寿司など食べたい」（40代女性／神奈川県）、「銚子漁港があるのでお刺身とか、魚のフライとか、とにかくお魚が美味しい」（30代女性／栃木県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：千葉市／49票千葉県の県庁所在地である千葉市は、大規模なショッピングセンターや多彩な飲食店が集まる都市の中心地です。都市としての利便性から、和食・洋食・中華・エスニックなど、多様なジャンルのグルメを楽しめる点が魅力です。また、東京湾に面しており、魚介類を使った料理やすしも味わえます。
1位：銚子市／96票千葉県東端に位置する銚子市は、太平洋に面した日本有数の漁港です。新鮮な魚介類が豊富に水揚げされることから、「海鮮グルメの街」として知られています。特に、金目鯛やマグロ、イワシなどを比較的手頃な価格で楽しめる点が魅力です。また、ヤマサ醤油やヒゲタ醤油などの老舗醤油メーカーがあり、魚介と醤油を中心とした食文化が根付いた街です。
