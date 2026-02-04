子役俳優の永尾柚乃（9）が、4日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。セリフの覚え方を明かし、共演者から驚きの声が上がった。

MCの明石家さんまから「セリフなんかどうしてる？」と覚え方を聞かれると「台本を読むじゃないですか。台本呼んで、寝て起きたらすぐに覚えてます。書いたりしないで」と明かした。

東大大学院卒の脳科学者・中野信子氏は「私も柚乃ちゃんと同じことが昔はできて、スタジオにあるものを見て覚えられる。今はもうできないんですけど」と言い、その能力について「消えます。7歳くらいまでは4分の1の子にあるって言われているんですけど」と言うと「なくなっちゃうんだ。悲しい…」と語った。

また、永尾は「『ホンマでっか!?』の台本もそうですけど、（頭の中で）写真みたいなのを撮るんです。撮って、寝たらその文字が出てきて」と語った。だが「でも何か結構ちょっと間違っちゃう時があって。例えば『ホンマでっか!?』と書いていたら、それを覚えようと思ったら、『ホ』がめっちゃでっかく出てきたりとかよくあって…」と説明。するとさんまは永尾の能力ではなく「この番組に台本あったんか？」と驚き、お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一は「見たことないくらい薄いのがあります 中身何にもないやつがあります」と笑った。