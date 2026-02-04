歌手の新浜レオンさん（29）が3日、千葉県・成田山新勝寺で行われた『特別追儺（ついな）豆まき式』に参加。自身の名前“レオン”にちなみ、2026年の目標を明かしました。

千葉・白井市出身の新浜さんが、幼少期から家族で初詣に訪れていた縁の深い場所・成田山新勝寺には、歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）、俳優の仲野太賀さん（32）、大相撲の横綱・大の里関（25）らが集まり豆まきが行われました。集まった参拝客に振る舞われたのは、大豆約860キログラム、からつき落花生約400キログラムです。

デビュー以来7年連続の参加となった新浜さんは、「僕にとって一年のスタートになる大切な場所です。この節分会に立つと、改めて2026年が本格的にスタートするという実感が湧き、より一層気が引き締まる思いです。『福は内！』という掛け声とともに、会場にお越しいただいた皆さんはもちろん、全国の皆さんへ福が届くよう心を込めて豆をまかせていただきました。2026年も歌手活動を通じて全力で『福』を届けていきたい。常に進化し続ける新浜レオンでありたいと思っています。今年もがんばレオン！……いや、今年は馬年（午年）ですので、さらなる高みへ『駆け上がレオン』！！」とコメントを寄せました。