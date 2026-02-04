岡田結実、第1子出産を発表 直筆美文字で報告「成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々です」25年4月に結婚
【モデルプレス＝2026/02/04】女優の岡田結実（25）が2月4日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを報告した。
【写真】岡田結実、直筆美文字で第1子出産報告
岡田は「ご報告」とし、直筆の文書を公開。「皆さまへ」と切り出し、「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と第1子出産を発表した。
続けて「日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます。すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、地球にビックラブです」と岡田らしい言葉で心境を吐露。「大切な文章の時でも、少し能元気な表現になってしまう私ですが、我が子の未来に責任を持ち、楽しみながら自分らしく歩んでいく所存です」と伝えた。
さらに「このご報告が、赤ちゃんも私も生活に慣れ、落ち着いたこのタイミングでのお伝えとなりました事、何卒ご理解いただけますと幸いです」と説明。最後には「子育ても、家庭も、お仕事も、自分自身の人生も、引き続き身を引き締めて頑張ってまいります。これからもよろしくお願いいたします」と結んでいる。
岡田は、2025年4月3日に結婚を発表。「もともと、私の25歳の誕生日である4月15日に皆様にお伝えするつもりでしたが、先に報道があり、皆様に知られるところになりましたので、このタイミングでのご報告とさせていただきました」と説明していた。
岡田は2000年4月15日生まれ、大阪府出身。2001年、1歳で子役モデルとしてデビュー。2010年からNHK教育「天才てれびくんシリーズ」にてれび戦士として出演。雑誌「ニコ☆プチ」専属モデルを経て、2014年に「ピチレモン」専属モデルに。2019年〜2023年は「JELLY」レギュラーモデルを務めた。また、女優としても活躍。2017年2月公開の映画「傷だらけの悪魔」でデビューし、以降も多数の映像作品に出演している。父はお笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右。兄は2025年2月に解散したアイドルグループ・8iperのメンバーの岡田隆之介である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】岡田結実、直筆美文字で第1子出産報告
◆岡田結実、第1子出産を発表
岡田は「ご報告」とし、直筆の文書を公開。「皆さまへ」と切り出し、「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と第1子出産を発表した。
続けて「日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます。すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、地球にビックラブです」と岡田らしい言葉で心境を吐露。「大切な文章の時でも、少し能元気な表現になってしまう私ですが、我が子の未来に責任を持ち、楽しみながら自分らしく歩んでいく所存です」と伝えた。
◆岡田結実、2025年4月に結婚発表
岡田は、2025年4月3日に結婚を発表。「もともと、私の25歳の誕生日である4月15日に皆様にお伝えするつもりでしたが、先に報道があり、皆様に知られるところになりましたので、このタイミングでのご報告とさせていただきました」と説明していた。
岡田は2000年4月15日生まれ、大阪府出身。2001年、1歳で子役モデルとしてデビュー。2010年からNHK教育「天才てれびくんシリーズ」にてれび戦士として出演。雑誌「ニコ☆プチ」専属モデルを経て、2014年に「ピチレモン」専属モデルに。2019年〜2023年は「JELLY」レギュラーモデルを務めた。また、女優としても活躍。2017年2月公開の映画「傷だらけの悪魔」でデビューし、以降も多数の映像作品に出演している。父はお笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右。兄は2025年2月に解散したアイドルグループ・8iperのメンバーの岡田隆之介である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】