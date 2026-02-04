◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月４日、栗東トレセン

エルトンバローズ（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は、坂路で泉谷楓真騎手（レースは津村明秀騎手）を背に、５４秒１―１２秒０を単走でマークした。素軽い脚さばきで、有馬記念の疲れは見えない。杉山晴調教師は「在厩で様子をみていましたが、ここに来て追い切りの動きが良くなってきました」とうなずいた。

前走はブリンカーを外して有馬記念に挑んだが、１２着に終わった。「距離を考えてブリンカーを外しましたが、思いのほか進んでいかなかった」と度外視できる内容だった。１週前はＣＷコースで追い切るのが杉山晴厩舎のパターンだが、今回は１週前も坂路追い。「マイルに対応するために坂路でビシッとやりました」。指揮官の狙い通りに前進気勢が出てきている。

２４年のマイルＣＳで２着など、ハイレベルなレースでの好走歴は多数ある。「今後のことは考えずに、勝ち星から遠ざかっているので、もう一度重賞タイトルを取りたい」と全力投球で臨む。