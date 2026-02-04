俳優の高島礼子さん（61）と久本雅美さん（67）、三田村邦彦さんらが出演する、松竹新喜劇『お種と仙太郎』、新派『明日の幸福』の2本立て上演。合同喜劇公演（5月9日〜19日 東京・新橋演舞場）のメインビジュアルが公開され、コメントを寄せました。

久本さんが出演する舞台『お種と仙太郎』は、姑（しゅうとめ）・嫁・息子の三者が絡み合う「三位一体」の笑いの中に、様々な形の愛情が盛り込まれている物語。

姑・お岩に挑む久本さんは、「（オファーを頂いて）松竹新喜劇、新派のお芝居に出られるというのは本当に光栄で嬉しいですし、また、新たな挑戦もできると思いドキドキわくわくしてめっちゃ嬉しかったです。新しく一緒にお芝居をさせていただける高島さんや、三田村さん、そして重鎮の方々。水谷（八重子）さんや、波乃（久里子）さんに胸をお借りして、一緒にお芝居を作り上げていけるなんていうのは本当にすごい経験ですし、またすごく勉強になります。諸先輩たちとお芝居を学ばせていただきたいという思いで今いっぱいです」と語りました。

そして『明日の幸福』は、今年100歳を迎える石井ふく子さんが演出を手掛ける記念の舞台。三世代同居という複雑な家庭の中で、親と子、夫と妻、嫁と姑が抱える確執をコメディータッチで描いた名作です。

この舞台に出演する高島さんは、「新派の皆様、そして松竹新喜劇の皆様とも共演の経験がございませんでしたので、とにかく“挑戦させていただけるのであれば”という思いで胸がいっぱいでした。今回、非常に楽しみにしていることがたくさんございます。昨年も石井ふく子先生の作品『かたき同士』に出演させていただきましたが、今年もこうして再び出演の機会をいただけることは、この上ない光栄でございます。今はただ、お客様に心から楽しんでいただけるよう、精一杯努めることだけを考えております」と話しました。

また、三田村さんは、「新派の水谷八重子さんと20年ぶりぐらいにご一緒するのではないかと思いまして、まずそれが一番最初に頭に浮かんだ嬉しかったことでした。新派の方たちも松竹新喜劇の方たちも舞台の場数が多いのですごく勉強になることがたくさんありまして楽しかったです。それを今度、合同でございますからこんなに楽しいことはないだろうと思い二つ返事で、よろしくお願いしますという思いでした。公演期間が短いのが残念でございますが、こんなに豪華な新派の方たちと新喜劇の方たちですから、1か月べたにやってもよろしいのではないかなと思うぐらいです。大変楽しくできるのではと思っております」とコメントを寄せました。