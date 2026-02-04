俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が、4日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。英語ができなかった時に大事と思ったことを明かした。

英語学習評論家の川崎あゆみ氏が、学校の英語の授業で習った「I'm fine, thank you. And you?」というのは「英会話ではほとんど使われない。I'm fineは距離を置いているような印象を与える」とし、代わりに「I'm good.」を使うと良いと話した。

岸谷は米国の高校出身のため、あまり使わないなみたいなフレーズはあるか？と聞かれると「やっぱり英語ができない時は、もう、単語とかフレーズじゃないんで。基本YesかOK、この2択で1年くらい乗り切っていました。何言われても“OK！Yeah Yeah OK！”」と笑った。

それで困らなかったのか？との問いには「いっぱい困って、どうしようって覚えるっていう…」と笑い「そのフレーズとか勉強していったものの、結局パッと出てこないですし、辞書使えるわけでもないから、大事なのはバイブスと顔です」と言い切った。

また、MCのお笑いタレント・明石家さんまは、最初に相手の名前を聞いて覚え、あとはその名前の言い方を変えるだけで自身の意志を伝えているとし「名前で全部言ってた！これかなり使える」と明かし、共演者から驚きの声が上がっていた。

岸谷は中学受験で早稲田実業に入学したものの、校風が合わず堕落。中学3年生の時に退学し、ニューヨークの私立高校に入学。現在はイタリアの名門ボッコーニ大に通いつつ、海外大学受験サポート塾「MMBH留学」の代表を務めている。