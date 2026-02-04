石破茂前首相が４日、Ｘに「お米について」と題して動画をアップした。

首相退陣後に、小泉進次郎氏と進めた、お米の増産方針を、新農水大臣の鈴木憲和氏に転換された経緯がある。

石破氏は「やっぱり米ギリギリで今まで供給してきた、生産してきたのね。それがちょっとずれると、ボーン！と値段が上がるのが、これ米という商品の特性なんですよ」と指摘した。

鈴木大臣の方針を「だから需要に応じた生産と言ってる限り」として「人口減る、高齢化が進む、需要どんどん減る、田んぼが減るっていうことが起こるわけです」と述べた。

「だけど世界に日本の米を求めてる人はいっぱいいます。アジア、中東、ヨーロッパ、そういうところに需要はもっとある」と訴え、「需要を増やして増産して余裕を持たせる。そして耕作放棄地減らしていかないとクマが出てきますよ」と警告した。

「山が荒れる、耕作放棄地が多い、だからストレートにクマが街中に出てくるわけですよね」と語り、「米対策は日本の在り方を根本から見直す、そういうものであって、やはり私は増産は必要だと思ってます」と述べた。