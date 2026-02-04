＜義姉が美容院＞生後3か月の赤ちゃんを押し付けられた。約束の時間になっても来ないんだけど！？
親戚の子どもを預かったことがあるママたちは少なくないでしょう。決して珍しいことではありませんが、トラブルの種になってしまう場合もあるのかもしれません。今回の投稿者さんは、義姉から子どもを預けられて大きなトラブルに発展してしまったようです。
『生後3か月の赤ちゃんを家に置いていったら、怒られました』
義姉から生後3か月の赤ちゃんのお世話を頼まれた……、もとい押しつけられた投稿者さん。義姉は美容室に行く予定があって誰かに預けたかったようです。しかし投稿者さんも14時にわが子を迎えに行く予定があったため、「13:30までに引き取りに来る」という約束で赤ちゃんを預かることに。ところが約束の時間を過ぎても義姉は現れず、それどころか連絡すら取れません。投稿者さんは抱っこひもすらない状況で赤ちゃんを連れだすこともできず、やむを得ずエアコンの効いた部屋に寝ていた赤ちゃんを置いてお迎えに行くことにしました。義姉には状況を説明して、「鍵を開けておくので連れて帰ってください」と連絡。投稿者さんがわが子を連れて帰ると、そこには烈火のごとく怒り狂っている義姉の姿が……。「こんなに小さい子を置いて出かけるなんてありえない！」「虐待、信じられない」と義姉は投稿者さんを責めます。しかも投稿者さんは義両親からも「無責任」だと怒られ、義姉旦那からも「そんなことができる人なんだね」と咎められてしまいました。
『義姉が100％悪い。そして義両親、義姉旦那もヤバい。投稿者さんの状況をわかっていて押しつけたんでしょ？ それなのに約束を破っておいて投稿者さんを責めたって……どの口が言ってんのよ！』
『そもそも預かってもらって連絡が取れない状況が信じられない。3か月の赤ちゃんでしょう。普通はいつでも連絡がつく状態にするよ』
『「子どもの命をなんだと思ってる」って……どの口が言うんだよ。その義姉にだけは言われたくないよ』
ママたちの怒りの矛先は義姉の行動に向きました。生後3か月の子どもを他人に無理やり押しつける、しかもその後連絡もつかない、そのうえ自分の行動を棚に上げて投稿者さんの過失を責める……義姉の行動一つひとつがあまりにも非常識だと捉えられたようです。義姉に投稿者さんを責める権利はないと考えられたのかもしれませんね。
延長保育やタクシーを頼めたらよかったけれども…
『義姉が悪いのは確実なんだけど、この状況なら急いで園に電話して、延長保育を頼むかな。赤ちゃん置いていくのはちょっとできない』
『悪いのは約束を守れない義姉に間違いないね。だけど投稿者さんも、赤ちゃんを置いて迎えに行ったのはマズかったね……。私だったら、タクシーを呼んで赤ちゃんも連れて迎えに行くかな』
わが子をお迎えに行く時間が近づき、焦って「赤ちゃんを置いていく」という選択をした投稿者さん。もちろん「無理やり預ける義姉が悪い」という前提はありつつも、投稿者さんの選択肢は悪手だったと考えたママもいました。たとえばタクシーを使えば、赤ちゃんを連れながらお迎えにも行けたかもしれませんね。義姉のためではなく、罪のない赤ちゃんのためによりよい方法を考えたほうがよかったのかもしれません。
いずれにしても、これで縁切りしたらいいよ
『非常識な親族と縁切りの理由ができたじゃん。頭のおかしい人たちの言葉なんて聞かなくていいよ』
『「自分はみなさんが言うところの"非常識な人"なので、今後のおつきあいは控えさせていただきます」で終了。親族がどう言おうがどう思おうが、どうでもいいよ』
『投稿者さんが「3か月の子を置いて出るような人」なら、義姉や義両親たちは「3か月の子を、予定がある嫁に無理やり預けて出かけて時間も守らず、逆切れて暴言吐きまくるような人たち」ってこと。二度と預けようとはしないだろうから、安心だわ〜と思うことにしたらいいよ』
義姉だけにとどまらず、義両親や義姉旦那からも行動を咎められてしまった投稿者さん。嫌な思いをしたかもしれませんが、これを機に関係を疎遠にしてしまえばいいとの声もあがりました。価値観が合わずお互いに嫌な気持ちになってしまうのですから、無理に付き合い続ける必要はないでしょう。「私は非常識なので二度と頼まないでくださいね」とひとこと言っておけば、相手も何も言えなくなってしまうかもしれません。
義姉から生後3か月の赤ちゃんを預けられて途方に暮れた投稿者さん。投稿者さんももう少しほかの選択肢があったかもしれませんね。しかしそもそも生まれたばかりの赤ちゃんを預けてその後連絡が取れなくなるという義姉の行動は、非常識と考えられても無理はないでしょう。今後は押しつけられることがないといいですね。