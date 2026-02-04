岡田結実（25）が4日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。

岡田は直筆の文書を投稿し「この度、第1子を出産しました事をご報告させていただきます。日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます」とつづった。

「すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、地球にビッグラブです。大切な文章の時でも、少し能天気な表現になってしまう私ですが、我が子の未来に責任を持ち、楽しみながら自分らしく歩んでいく所存です」と、親になった今後の抱負もつづった。

一方で「そしてこのご報告が、赤ちゃんも私も生活に慣れ、落ち着いたこのタイミングでのお伝えになりました事、何卒ご理解いただけますと幸いです」と、少し前の段階に出産していたことを示唆。「子育ても、家庭も、お仕事も、自分自身の人生も、引き続き身を引き締めた頑張ってまいりります。これからも、よろしくお願いいたします」と締めた。

岡田は、25年4月3日にインスタグラムで一般男性との結婚を発表し、翌4日にABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に出演。夫との交際期間について「お付き合いは1年ちょっとということで、出会ったのを含めると2年くらいにはなるんですけど」と明かした。