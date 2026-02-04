Chevon、avex・cutting edgeからメジャー1stアルバム『三者山羊』リリース決定
札幌発3人組バンド・Chevonが、メジャーデビューアルバム『三者山羊』が4月8日（水）に発売されることが発表された。
CDには新曲を含む全13曲が収録。『LIVE盤』のBlu-rayには、2025年11月15日にZepp Hanedaにて開催された「よしなに〜全国編〜」ファイナル公演が収録、『MV盤』のBlu-rayにはMusic Video15曲が収録予定となっている。
さらに、『FC盤』は、特別なBOX仕様で2025年6月30日・11月15日にZepp Hanedaにて開催された「Zepp ONE MAN TOUR .25 DUA･RHYTHM」「よしなに〜全国編〜」の2公演を収録したDISC1と、Music Video15曲を収録したDISC2のBlu-ray2枚組に加えて、「大きなしぇぼんくん人形」がついてくる豪華商品となっている。
＜リリース情報＞
Chevon
Major 1st Album『三者山羊』
発売日：2026年4月8日（水）
通常盤【AL】
税込：\3,300（税抜：\3,000）
同梱内容:CD
LIVE盤【AL+Blu-ray】
税込：\7,244（税抜：\6,585）
同梱内容:CD＋Blu-ray1枚
（2025.11.15 『よしなに全国編』Zepp Haneda公演 LIVE映像 16曲収録予定）
MV盤【AL+Blu-ray】
税込：\6,900（税抜：\6,273）
同梱内容:CD＋Blu-ray1枚（Music Video 15曲収録）
FC盤【AL+Blu-ray】
税込：\14,472（税抜：\13,156）
同梱内容:CD＋Blu-ray2枚組＋グッズファンクラブ限定商品（大きなしぇぼんくん人形）
=収録内容=
▼通常盤【AL】
同梱内容:CD
収録内容(3形態共通)
全13曲収録予定。
▼LIVE盤【AL+Blu-ray】
同梱内容:CD＋Blu-ray
CD：全13曲収録予定。
Blu-ray：Chevon pre. よしなに 〜全国編〜 2025.11.15 Zepp Haneda公演
2025年11月15日にZepp Hanedaにて開催された「よしなに〜全国編〜」ファイナル公演を収録。
▼MV盤【AL+Blu-ray】
同梱内容:CD＋Blu-ray
CD：全13曲収録予定。
Blu-ray：Music Video 15曲収録予定。
▼FC会員限定
FC盤【AL+Blu-ray】
同梱内容:CD＋Blu-ray2枚組＋グッズ
CD：全13曲収録予定。
Blu-ray DISC1：
・Chevon Zepp ONE MAN TOUR .25 DUA･RHYTHM 2025.6.30 Zepp Haneda公演
・Chevon pre. よしなに 〜全国編〜 2025.11.15 Zepp Haneda公演
2025年6月30日、そして11月15日にZepp Hanedaにて開催された「Zepp ONE MAN TOUR .25 DUA･RHYTHM」「よしなに〜全国編〜」収録の2公演を収録予定。
Blu-ray DISC2：
Music Video 15曲収録予定。
グッズ：
大きなしぇぼんくん人形
予約購入はこちら Chevon.lnk.to/0408_CD
FC盤の予約購入はこちら https://fanicon.net/fancommunities/5894
＜ライブ情報＞
『Chevon ONE MAN TOUR 2026』
2026年5月22日（金）/ 23日（土）Zepp Nagoya
2026年5月30日（土）/ 31日（日）Zepp Sapporo
2026年6月13日（土）/ 14日（日）Zepp Fukuoka
2026年6月24日（水）/ 25日（木）Zepp Osaka Bayside
2026年9月13日（日）横浜アリーナ
1Fスタンディング \6,500（入場整理番号付 / ドリンク代別途必要）
2F指定席 \6,500（ドリンク代別途必要）
2F立見 \6,500（入場整理番号付 / ドリンク代別途必要）
※横浜アリーナのみ全席指定 \8,800
▼一般販売
受付期間｜2026年2月28日（土）10:00 〜
公式サイト https://www.chevon.biz/
