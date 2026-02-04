元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが、抱っこひもで長女を抱いた母娘ショットを公開した。

鷲見アナは４日までに自身のインスタグラムを更新。「今日は現場同行ｄａｙ。ギャン泣きで大変な時もあれば、大人しく遊んで待っていてくれる時も。今日は終始ご機嫌で、母はとても助かりました サポートしてくれる周りの人たちや、寛大な現場の皆さんに感謝です」と記し、１歳１０か月の長女を抱っこひもで抱いたショットをアップ。

「だいぶ会話が成り立つようになり、楽しい毎日。一方で、イヤイヤ期で〇〇しない！増え、物事が進まないことにイライラしてしまうことも 忍耐力が鍛えられる時期ですね」「そうそう、よく歩いてくれるようになった今も、抱っこ紐は結構使います！というか、本人が『これがいい！』と持ってくる そんなに乗り心地良いのか…！母としても、一番疲れないから助かります」とつづった。

この投稿には「素敵な写真です」「ママさんですね 子育て応援してます」「とっても素敵なママさんですね」「お母さんしてるね めっちゃかわいい」などのコメントが寄せられた。 鷲見アナは２０２２年１月に一般男性と結婚、２４年４月５日に第１子出産を報告している。