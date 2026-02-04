嵐の二宮和也さん（42）が2月4日に登場したのは、『こだわり酒場』の新CM発表会。ご機嫌にしたい人を明かしました。

ご機嫌にしたい人を聞かれた二宮さんは、「嵐もコンサートありますし、リハーサルも徐々に始まりつつもありながら、いままで待ってくださった方々も本当にたくさん、ありがたいことにいてくれたので、まずはその人たちをご機嫌に」とファンへの思いを語りました。

■縁起のいい年になった

今年6月に芸能活動30周年を迎えるということで、30周年を祝おうかなと話した二宮さん。

『2026年 ご機嫌になったこと』を聞かれると、年始に車を運転していたときのエピソードを語りました。運転中に多くの人から写真を撮られていると思ったといいますが、皆さんの視線の先、後方を見ると皇族の方々の車があり、無意識に先導しているようになっていたと明かし、「縁起のいい年になった」とコメントしました。

■日常のこだわりは「否定をしない」

日常のこだわりについて、「否定をしない。何か話をしているときに頭ごなしに否定しないっていうのと、『あ、いや』っていうような会話の入り方をしないっていうのは、気をつけてるとこかな」と話しました。

理由としては、「うまくいく話もうまくいかなくなったりとか、もしかしたら僕以上のものを持ってきて、それをなげられて、わかってないだけかもしれないのに、『いやそれは』とか言っちゃうと、もったいないなと」と、相手の話をよく聞き、肯定しつつ話し合っていくことが大切だと語りました。