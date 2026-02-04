4日、詐欺の容疑で三重県の自称、動画配信者の男（48）が逮捕されました。



警察によりますと男はおととし11月から去年3月ごろまでの間、SNSの「TikTok」などを通じて知り合った長岡市の女性（40代）に対し、詐欺行為をした疑いがもたれています。



男は女性が自身に好意を抱いていることに乗じて、SNSの「LINE」などのメッセージ機能を利用し、自身が暴力団とトラブルになっており、解決金のための和解金が必要などとうその内容を送信。7回にわたって現金を口座に振り込ませたり、8回にわたって現金を宅配便で男の自宅に配送させたりし、合計約450万円をだまし取ったということです。



調べに対し男は「だましていない。お金は女性が勝手に振り込んだり送ってきた」と供述し、容疑を否認しています。



男と女性は実際に会ったこともあるということで、女性は多い時で1度に96万円もの現金を男に宅配便で送っていました。



警察は男が他にも犯罪を行っている可能性があるとして、男の携帯電話などを押収し調べを進めています。