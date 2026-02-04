2月11日(水)「上田と女が吠える夜」冬の温泉SP！

温泉好きが温泉愛を語り尽くす夜

世界有数の温泉大国「日本」！

寒さ極まる今の時期…温泉で心ゆくまで温まりたい！

温泉の魅力を芸能界屈指の温泉通が大プレゼン！！

▼&TEAM EJオススメの温泉、入浴時は精神統一？周りを威嚇してしまうTAKI

▼神社近くにある炭酸泉で室井滋が見た異様な光景

▼脱衣所で声をかけられる澤穂希、写真撮影を求められた元チームメイトの究極の返し

▼温泉ソムリエ西村知美が教えるエンタメ温泉の数々！

▼温泉スタンドで湯を持ち帰る！釈由美子の湯の使い方

▼元モーニング娘。生田衣梨奈のこだわり 温泉のあとは絶対にビンの牛乳

▼高橋ユウがイチオシ！富士山を眺めながらの温泉＆朝ごはん

▼温泉ジャーナリスト植竹深雪が「美肌の湯」「貸切温泉」「絶景温泉」を伝授！

お楽しみに！



MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏

SPゲスト

&TEAM EJ・TAKI

女性ゲスト（五十音順）

生田衣梨奈・植竹深雪・澤穂希・釈由美子・高橋ユウ・西村知美・室井滋