JO1 東京ドーム公演ライブフィルムの副音声付き上映＆発声OK！応援上映の実施が決定
現在全国公開中のJO1初のライブ映画作品『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME-LIVE FILM』の「副音声付き上映」および「発声OK！応援上映」の実施が決定した。
■JO1と一緒にJO1のライブ鑑賞!?
『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME-LIVE FILM』は、2025年4月に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演を映画化した作品。
副音声付き上映は、2月11日より実施。JO1メンバーによるスペシャルトークを副音声で聴きながら、鑑賞することができる。
迫力あるライブ映像を高品質な映像美で楽しめるだけでなく、ステージ演出でこだわったポイントや、メンバーそれぞれの視点で語られる裏話など、“ここでしか聴けないトーク”が詰まった特別な上映となる。
まるで、JO1と一緒にJO1のライブを観ているかのような不思議な感覚と、メンバーたちのリアルなリアクションをともに体験することで観るたびに異なる楽しみ方ができる、何度でも味わいたくなるライブ鑑賞体験が実現する。
なお副音声は、スマートフォンアプリ 「HELLO! MOVIE」 をダウンロードすることで誰でも楽しむことができる。
発声OK！応援上映は、2月19日に東京・大阪・愛知・福岡・北海道の5都市5劇場にて実施。映画オリジナルで編集されたカット割りや曲順、迫力満点のライブステージに、歓声やペンライトなどを交えながら、より自由なスタイルで映画を楽しめる特別な機会となる。
また、2月7日には全国生中継付きの舞台挨拶も行われる。詳細は特設サイトで。
■映画情報
『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME-LIVE FILM』
大ヒット上映中
出演：大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨
監督：オ・ユンドン
製作：CJ4DPLEX
配給：TOHO NEXT 吉本興業 協力：LAPONE ENTERTAINMENT
(C)2026 LAPONE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
Blu-ray＆DVD『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』
2026.03.04 ON SALE
Blu-ray＆DVD『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-」』
■関連リンク
映画特設サイト
https://cloud.jo1.jp/feature/jo1dershow2025_livefilm
JO1 OFFICIAL SITE
https://jo1.jp/