　4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万4770円と急伸。日経平均株価の現物終値5万4293.36円に対しては476.64円高。出来高は3644枚となっている。

　TOPIX先物期近は3685.5ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.92ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54770　　　　　+250　　　　3644
日経225mini 　　　　　　 54770　　　　　+255　　　 80053
TOPIX先物 　　　　　　　3685.5　　　　 +22.5　　　　5709
JPX日経400先物　　　　　 33215　　　　　+175　　　　 233
グロース指数先物　　　　　 698　　　　　　+2　　　　 230
東証REIT指数先物　　売買不成立

