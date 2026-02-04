日経225先物：4日22時＝250円高、5万4770円
4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万4770円と急伸。日経平均株価の現物終値5万4293.36円に対しては476.64円高。出来高は3644枚となっている。
TOPIX先物期近は3685.5ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.92ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54770 +250 3644
日経225mini 54770 +255 80053
TOPIX先物 3685.5 +22.5 5709
JPX日経400先物 33215 +175 233
グロース指数先物 698 +2 230
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3685.5ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.92ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54770 +250 3644
日経225mini 54770 +255 80053
TOPIX先物 3685.5 +22.5 5709
JPX日経400先物 33215 +175 233
グロース指数先物 698 +2 230
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース