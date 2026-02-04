「報知オールスターカップ・Ｓ３」（４日、川崎）

圧巻の逃走劇。５馬身差でスレイマンが１番人気に応え、重賞２勝目を奪取。「第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２」（３月１１日・船橋）、「第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１」（４月８日・川崎）への優先出走権をゲットした。２着に２番人気のアオイイーグル。連覇を狙った４番人気のヒーローコールは３着に敗れた。なお、ヘラルドバローズが馬場入場後に脚部不安を発症して競走除外となった。

前走のうっぷん晴らしだ。良血スレイマンが力の違いを見せつけた。

前走の浦和記念は発走前にゲートから突進するアクシデント。その影響もあって屈辱のしんがり負け。ＪＲＡからの転入初戦・埼玉新聞栄冠賞を４馬身差で重賞を初Ｖしていただけに、汚名返上の一戦に陣営は並々ならぬ決意で臨んだ。

この日は差し馬天国。押し出されるようにハナに立たされる想定外の展開。それでも鞍上の好リードもあって終始落ち着いた走り。道中は２度の１４秒台を刻むなど完全にレースを掌握。２周目３角過ぎでオピニオンリーダーが迫りかけたが、並ぶことさえなく直線も独壇場。最速上がりを駆使して５馬身ちぎった。

先々週に続き今年重賞２勝目の御神本は「人気を背負っていたし、前走で迷惑をかけてしまったので勝ててホッとしています。陣営がうまく仕上げてくれた」と胸をなで下ろした。姉に国内外でＧ１を７勝した名牝ジェンティルドンナを持つ良血は明けて８歳。遅まきながら新天地でその才能を開花させてきた。

間隔を空けて立て直しに成功した藤田輝師も安どの表情。「浦和に続いて川崎もこなせたし、小回りはドンと来いですね」。次は権利を取った川崎記念へ。古巣・ＪＲＡ勢と仕切り直しだ。「まだまだ活躍できますよ」と２人は笑顔で口をそろえた。