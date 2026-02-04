成田山新勝寺の節分会に参加

節分だった3日、各地では豆まきが開催された。千葉・成田山新勝寺での「節分会」には、豊昇龍（立浪）、大の里（二所ノ関）の両横綱ら力士が参加。大河ドラマ『豊臣兄弟！』の出演者らと共に豆をまく姿に、ファンからは喝采の声があがっていた。

黒い着物にピンクの裃を羽織った力士たちは、升の中から豆をつかむと豪快に投げていく。新勝寺公式Xは「立春前日の2月3日、国土安穏、万民豊楽、五穀豊穣、転禍為福を祈願する節分会を奉修しました」として写真と動画を投稿。大の里や関脇・高安（田子ノ浦）らの豪快な投げにファンも歓声をあげていた。

同公式Xは「特別追儺豆まき式（1回目)には、大相撲力士の豊昇龍関・大の里関・高安関 ・大栄翔関・御嶽海関や大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演者の皆さまが参加されました」と紹介している。この投稿には、X上の相撲ファンも反応している。

「お相撲さんと豆まきってなんでこんなに相性いいんだろう。すごく似合う」

「ご利益にあやかりたい！」

「笑顔で豆まきする大の里がかわいすぎる〜」

「力士が和装で豆まきする姿が沢山流れてきて眼福」

「やっぱり節分は大相撲力士の豆まきを見るのがよい」

この時期の風物詩ともいえる光景に喜びの声が溢れていた。



（THE ANSWER編集部）