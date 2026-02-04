【食べ放題ニュース】あの人気店の「点心食べ放題」が全日注文OKになったよ！一度は行きたい“極上の内容”がすごい♪

東京ソラマチ31階にある中華レストラン「Series the Sky（シリーズ ザ スカイ）」では、これまで週末ランチ限定で提供していた『極上中華・飲茶オーダービュッフェ』について、2026年2月1日（日）より週末だけでなく平日・休日を含む全日制での提供をスタートしました。

【全写真】中華好き歓喜！「中華＆飲茶オーダービュッフェ」のメニュー画像

こだわりの中華に定評がある同店のビュッフェでは、前菜や北京ダックなどシェフおすすめの一皿をいただいた後に、豊富な飲茶メニューの中から好きな品をオーダー形式で注文することができます。

点心師が一つひとつ丁寧に仕上げる熱々の本格点心を、心ゆくまで味わえるんです！

いずれもクオリティは極上！ 美味しい飲茶を食べ放題で楽しみたい、そんな人はぜひチェックしてみて。

コース紹介

◆平日ランチブュッフェ

前菜3種盛合わせ、蒸し点心3種と、30種類から選べるオーダービュッフェ。

【料金】

・大人：6,000円（税込）

・小学生：3,000円（税込）

・幼児（3〜5才）：1,500円（税込）

◆平日ディナーブュッフェ

前菜3種盛合わせ、蒸し点心3種、手羽先のフォアグラ包みと、30種類から選べるオーダーブュッフェ。

【料金】

・大人：8,000円（税込）

・小学生：4,000円（税込）

・幼児（3〜5才）：2,000円（税込）

◆休日ランチブュッフェ

前菜3種盛合わせ、蒸し点心3種、手羽先のフォアグラ包みと、30種類から選べるオーダーブュッフェ。

【料金】

・大人：8,000円（税込）

・小学生：4,000円（税込）

・幼児（3〜5才）：2,000円（税込）

◆休日ディナーブュッフェ

前菜3種盛合わせ、蒸し点心3種、手羽先のフォアグラ包み、北京ダックと、30種類から選べるオーダーブュッフェ。

【料金】

・大人：10,000円（税込）

・小学生：5,000円（税込）

・幼児（3〜5才）：2,500円（税込）

メニュー（一例）紹介

【先ず】

・本日のアミューズ

・前菜三種盛り合わせ

・ズワイ蟹の小籠包

・新玉ねぎの焼売

・野沢菜の海老蒸し餃子

【ビュッフェメニュー】

〈季節のおすすめ〉

・ズワイ蟹の小籠包

・新玉ねぎの焼売

・野沢菜の海老蒸し餃子

〈蒸し点心〉

・上海小籠包

・白身魚と豆苗の蒸し餃子

・フカヒレ蒸し餃子

・水餃子の紅油ソース

・自家製肉まん

・ミルクパン

〈揚げ点心〉

・焼き小籠包

・XO醤大根餅

・和牛とドライトマトの春巻き

・グリーンカレーのハムスイコウ

〈一品料理〉

・海老のラクサソース

・海老のマンゴーマヨネーズソース

・空心菜の馬来醤炒め

・赤ワインと黒酢の角煮酢豚

・麻婆豆腐

〈麺飯〉

・海老雲呑麺

・Series特製担々麺

・秋鮭と福建海苔の炒飯

〈デザート〉

・杏仁豆腐

・マンゴープリン

・胡麻団子

「極上中華･飲茶オーダービュッフェ」開催概要

【営業時間】

〈ランチ〉11:00〜15:00（最終入店13:00）

〈ディナー〉17:00〜22:00（最終入店20:00）

【料金】1名：6,000円（税込）〜※小中学生は半額にて利用できます｡

【提供時間】2時間

※食材の入荷状況により､料理内容が変更となる可能性があります｡

※当日のキャンセルは料金の100％、前日のキャンセルは料金の50%となります。

店舗概要

◆Series the Sky（シリーズ ザ スカイ）

所在地：東京都墨田区押上1丁目1番2号 東京スカイツリータウン・ソラマチ31階

電話：03-6658-8444