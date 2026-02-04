タレントの加藤夏希が４日放送の日本テレビ系「１周回って知らない話」（水曜・午後７時）に出演。子だくさんの理由となった芸能界の恩人の言葉を明かす一幕があった。

２８歳で一般男性と結婚。現在９歳の長女を筆頭に４児の母となった加藤は２０２４年に第四子出産後１か月で仕事復帰。映画やドラマ４本、バラエティー２０本に出演するなど大活躍している。

司会の東野幸治に「たくさん子供さんいらっしゃいますけど、それは計画的に？」と聞かれると「１人目を妊娠して産まれた後に、みのさんに『産まれました！』って言った時に『子供は３人いた方がいいよ。社会ができるから』って言われたから」と名司会者だった、みのもんたさんの言葉を振り返った加藤。

「３人いた方がいいのかね。３人頑張ろうみたいな。で、３人産んで１年経った時に３か月の赤ちゃんを抱っこしちゃったんですよ。『あれ？ もう、この子に会えないんだ』って思って。『生まれたての産声もきけないんだ』って思ったら無性に悲しくなっちゃって。（夫に）『もう１人いけないかな？』みたいなことを言って、４人目の妊活に入りましたね」と振り返っていた。