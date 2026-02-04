証明書が1通10円！茨城県下妻市「証明書コンビニ交付サービス期間限定キャンペーン」

茨城県下妻市では、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等で各種証明書が取得できる「証明書コンビニ交付サービス」について、2026年2月2日から2027年1月31日までの1年間、発行手数料を1通一律10円とするキャンペーンを実施します。

日頃忙しく、市役所窓口の開庁時間に来庁することが難しい方にも、コンビニ交付サービスの利便性を体験していただくことを目的としたキャンペーンです☆

茨城県下妻市「証明書コンビニ交付サービス期間限定キャンペーン」

料金: 1通一律10円

実施期間: 2026年2月2日〜2027年1月31日（1年間）

コンビニでの利用時間: 毎日6時30分〜23時

※システムメンテナンス日を除きます。

キャンペーン期間中は、対象となる各種証明書の発行手数料が通常料金から大幅に値下げされ、1通わずか10円で取得できます！

対象となる証明書

キャンペーン期間中、次の証明書は、コンビニ交付の発行手数料が1通一律10円になります。

住民票謄本・抄本印鑑登録証明書戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）戸籍附票謄本・抄本課税証明書所得証明書

※戸籍謄本・抄本および戸籍附票謄本・抄本は、本籍が下妻市の方のみが対象です。

※下妻市に本籍があり、現在の住民登録地が下妻市外の方は、コンビニ交付利用のための事前登録が必要です。

コンビニ交付サービスとは

コンビニ交付サービスは、マイナンバーカードを利用して、全国の対応コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から、住民票などの証明書を取得できるサービスです。

主なメリット

1. 時間を気にせず利用できます

毎日6時30分〜23時まで利用でき、仕事前後や休日など、生活スタイルに合わせて証明書を取得できます。

2. 市外にいても取得できます

対応している全国のコンビニ等で利用できるため、出張先や通勤先など、市外からでも証明書が取れます。

3. 窓口の待ち時間がかかりません

市役所の開庁時間に合わせて来庁する必要がなく、混雑を避けてスムーズに証明書を受け取れます。

4. マイナンバーカードを有効活用できます

すでにお持ちのマイナンバーカードを、日常生活のさまざまな手続きに活用できます。

利用方法

1. マイナンバーカードを用意します

有効期限内のマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書が有効であること、暗証番号（数字4桁）が必要です。

2. 対応コンビニのマルチコピー機へ

店内に設置されているマルチコピー機で、「行政サービス」または「証明書交付サービス」のメニューを選びます。

3. 画面の案内に従って操作します

マイナンバーカードをセットし、暗証番号を入力してから、取得したい証明書の種類や通数を選択します。

4. 料金を支払い、証明書を受け取ります

表示された金額（キャンペーン期間中は1通10円）を支払い、マルチコピー機から印刷された証明書を受け取ります。

対応店舗の一覧や、より詳しい操作方法は、下妻市公式サイト内の「コンビニ交付サービスのご案内」ページで確認できます。

ご利用にあたっての注意事項

戸籍関係の証明書（戸籍謄本・抄本、戸籍附票謄本・抄本）の発行対象は、本籍が下妻市の方に限られます。本籍が下妻市で、住民登録地が市外の方がコンビニ交付を利用する場合は、あらかじめ事前登録が必要です。システムメンテナンス等により、一時的にサービスが利用できない場合があります。利用には、マイナンバーカードの暗証番号（数字4桁）が必要です。暗証番号をお忘れの場合は、市役所窓口で再設定が必要です。

このキャンペーンを利用すれば、忙しい日々の中でも、コンビニで手軽に証明書を取得できます。市役所に行く時間がなかなか取れない方も、仕事帰りや休日に近くのコンビニで、必要な証明書をわずか10円で入手できる大変お得な機会です☆

マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひこの1年間限定のキャンペーンを活用して、コンビニ交付サービスの便利さを体験してみてください！

茨城県下妻市「証明書コンビニ交付サービス期間限定キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問（FAQ）

Q1. キャンペーンはいつまでですか？

A1. 2026年2月2日から2027年1月31日までの1年間です。

Q2. すべての証明書が10円で取得できますか？

A2. 住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、戸籍附票、課税証明書、所得証明書が対象です。戸籍関係の証明書は本籍が下妻市の方のみ取得できます。

Q3. どのコンビニで利用できますか？

A3. 証明書交付サービスに対応している全国のコンビニエンスストアで利用できます。詳細は下妻市公式サイトでご確認ください。

Q4. マイナンバーカードがないと利用できませんか？

A4. はい、このサービスの利用には有効なマイナンバーカードと暗証番号（数字4桁）が必要です。

Q5. 下妻市外に住んでいても利用できますか？

A5. 住民票等は住民登録地が下妻市の方が対象です。本籍が下妻市で住民登録地が市外の方は、事前登録をすれば戸籍関係の証明書を取得できます。

