お笑いコンビ「とろサーモン」久保田かずのぶ（46）が4日までに更新されたテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」の公式YouTubeチャンネルに出演。「大物MC」への不満が、憶測を呼んでいる件について言及した。

久保田は昨年11月放送回で「大物MC」への不満をぶっちゃけていた。「すぐに“お前おもろないねん”とか、M-1チャンピオンというくくりのナレーションが流れたら、冷めた顔で“まだ言うとんかい”とか。世間が思っている人間とは真逆で、たくさん裏でもひどいこと見てきた。この際だから言う。後輩や演者からも評判は悪すぎる」

また「ウケてることとか、面白いことを言ってるのに空気壊すようなことを言われると、周りもシーンとなって。みんなが気を遣っている現状。何でこの城が保ててるの?あんたの事務所が強いから城建ててもらっただけで“これかい”と思うけどな」と本音で語っていた。

この件について、ネット上の一部では大物MCが誰か予想が繰り広げられていたといい、久保田は「（明石家）さんまさんのことみたいになってて…そんなわけねぇから!」と否定する。そして「お前らは勝手なフェイクを作るなよ!」と注意していた。