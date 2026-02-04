◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月４日、栗東トレセン

昨年の勝ち馬であるウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は、坂路で５４秒０―１２秒２をマークした。楽な感じで駆け上がり、状態は良さそう。石橋調教師は「オーナーと相談してここへ向けて調整してきた。今日は時計は遅いけど、しっかりと動ける状態です」と納得の表情をみせた。先月２９日の１週前追い切りでは、ＣＷコースで６ハロン８１秒６―１１秒３を出し、順調に調整が進んでいる。

河内厩舎（昨年３月に定年で解散）から転厩して４戦目の前走・マイルＣＳでは、１５番人気の低評価を覆して３着。「高杉くんが思ったよりも前につけて、最後もしっかり脚を使った。すごくいいレースだったし、新しい面が出た」と指揮官も手応えをつかんだ一戦だった。

東京コースは４勝中、３勝を挙げているように得意としている。「ここまでは順調に来ているし、力は出せる。いいレースをしてほしい」。昨年と厩舎、鞍上は変わったが、連覇を狙えるだけの仕上がりにある。