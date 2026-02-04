参加料を改定しました。これまで同様キャリアやご希望のペースで５つのクラスをご用意。34歳以下（U-34）優遇もぜひご利用を！

バイギャザは走行枠を皆さんそれぞれのペースに合わせ、エキスパート、アドバンス、ステディ、エントリーの4クラスを設定。また初心者向け操作レクチャーと体験走行をプログラムした特別限定のビギナークラスもご用意しています。

基本の４クラスの目安は、エキスパート：サーキット走行歴30回以上、アドバンス：サーキット走行歴10回以上、ステディ：サーキット走行歴5回程度もしくは経験回数に関係なくゆっくりめで走りたい方、エントリー：サーキット走行が初めての方から数回ほどの方々までを前提としています。ビギナークラスについては下段別項でご説明しています。

2026年度のBIKE GATHERINGは、以下のスケジュールで開催を予定しています。

BG.036 4月4日（土）

BG.037 5月16日（土）

BG.038 6月20日（土）

BG.039 9月5日（土）

BG.040 10月17日（土）

BG.041 11月14日（土）

参加料金は30,000円（昼食+保険料込み、税込み：33,000円）。

また34歳以下の方に限りU-34若者応援割引をご用意。参加料金は20,000円（昼食+保険料込み、税込み：22,000円）。

※U-34割引ご利用にはPeatixチケット申込ページにある割引コード入力が必要です。割引コードをお忘れになると料金が割引かれませんのでご注意ください。今年度の開催すべてでお申し込みが可能です。

走行されない同伴者の方に、オプションとして昼食（1,980円税込み）を、Peatixチケット申込ページからご購入になれます。

バイギャザはひとクラスの走行台数を少なく設定。ご自分のペースがキープしやすいので安心です。上達への近道は豊富なキャリアのインストラクターにおまかせください！

「BIKE GATHERING」はジェントルなお仲間と安心してサーキットを楽しめるよう、1クラスの走行枠で走る台数を少なく設定した贅沢な走行会です。慣熟走行が終わってからフリー走行がはじまりますが、単独走行ではなく先導つきで学びたい方に向け、ベテランの先導ライダーがゆっくり目と少し速く走るふたつのグループで走りますので、ご希望のペースをお選び頂けます。

先導を務めるインストラクターは、友野龍二さん、塙政則さん、小林龍太さん、伊丹孝裕さんと、諸々のご相談に乗ってくださる親しみやすい素敵なキャラクターです。

またエントリークラスの方々には先導走行後に、懇切丁寧にコースの走り方を説明する時間を設けます。わからないこと、不安に思うことは早めにクリアしておきましょう。

またサーキット走行には、万一を考えてプロテクションのため革のレーシングスーツが必須（エントリーとステディの2クラスは革製上下セパレートでもプロテクター装備であれば可）。まずは体験だけしてみたいとお考えなら、レンタルスーツもご利用になれます。下記へ直接お申し込みください。

モーターサイクルウェアレンタル：https://www.dainesejapan.com/feature/suits_rental

広いコース幅のどこが最もイン側を通るポイントかの目安にカラーコーンを設置しています。

サーキットはコース幅が一般のワインディングより数倍もワイド、慣れるまでどこを走ったら良いかわからないまま過ぎてしまいがち。

そんな経験の浅いライダーが迷子にならないよう、とりあえずインに最も近くなる「クリッピング・ポイント」にカラーコーンを置いてあります。

これを目安にすれば、スムーズなライン取りが早めに掴めます。

ビギナークラスは、午前中にYouTubeでお馴染みライドレクチャーで手取り足取り、午後はサーキットの体験走行、ネモケンと元白バイ女子がアテンドします！

「BIKE GATHERING」では、サーキットには憧れるけれど先ずはライディングの基本操作レクチャーをうけ、サーキットは体験走行だけでも走ってみたい、という方々に向けビギナークラスを設定しています。

ネモケンと元白バイ女子の岡谷知香が、朝から半日ちょっとをYouTubeのRIDE LECTUREでレクチャーと同じように、怖くない安心してかけられるブレーキやシフトダウンにリーンの体重移動など、基本の乗り方をパドックの広大なスペースを使い、手取り足取りでお教えします。

そしてせっかくのサーキットなので、午後にはゆっくりネモケンの先導（単独走行は致しません）について体験走行するというプログラム。

ウエアは革ツナギ（レーシングスーツ）不要、ツーリングウエア（上下とも皮膚が露出しないウエアと踝が隠れるブーツが必須）で走行可能です。

ご希望の方はPeatixの4クラスではなく、ビギナーにお申し込みください。募集が直接指導のため6人と少なめです。お早めに！

またサーキット走行では欠かせないタイヤの空気圧調整は、すべての開催でピレリタイヤからのサポートをうけることができます。こちらはどのタイヤメーカーの製品でも対応させて頂きます。

詳しいご案内はこちら！https://ride-hi.com/event-info/

お申し込みはこちら！https://bikegathering036.peatix.com/

RIDE HI（オリジナルサイト）で読む