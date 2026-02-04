青森県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市ランキング！ 2位「弘前市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月23〜27日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、青森県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「キャンパスアップルというお菓子が美味しそうだから」（20代女性／兵庫県）、「青森のおいしいりんごを気軽にいただけるから」（30代女性／東京都）、「以前、りんごを返礼品で頂いた。とても美味しかったので」（40代女性／北海道）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「青森といえばりんごだし、量と寄付金額がちょうど良い」（20代女性／埼玉県）、「お米や、りんごがあり豪華だと思いました」（30代女性／愛知県）、「加工品の返礼品が良いと思う」（60代女性／北海道）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：弘前市／65票2位は「弘前市」でした。青森県西部に位置する弘前市は、弘前城や桜まつりで有名な観光都市です。ふるさと納税の返礼品では、特産のりんごを使ったスイーツやジュース、工芸品など、地元色豊かな品々が人気を集めているようです。
1位：青森市／105票1位は「青森市」でした。県庁所在地である青森市は、海産物やりんご製品、地酒など多彩な名産品がラインアップ。地元の魅力を味わえる内容が評価されたようです。ねぶた祭りなど観光要素との相乗効果も支持の理由といえるでしょう。
