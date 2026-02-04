所得税ゼロでも油断禁物！「確定申告」で控除を申告しないと、思わぬ負担が増える？
2026年度から所得税の基礎控除が最大95万円に引き上げられ、パートや非正規で働く人の中には、所得税が非課税になったケースも多いのではないでしょうか。
そうなると「所得税がゼロなら、わざわざ確定申告して控除を申告しなくてもいい。正直、めんどくさいし……」と考える人も少なくありません。しかし、これは大きな誤解です。
所得税と、住民税や社会保険料はまったく別ルールで動いています。確定申告で控除を申告しないと、住民税が高くなったり、保険料の軽減が外れたりと、思わぬ負担増につながる可能性があります。
すでに年末調整が終わっている人でも心配はいりません。まずは、所得税と住民税の仕組みの違いから見ていきましょう。
所得税の基礎控除：最大95万円
住民税の基礎控除：43万円
この差により、所得税は非課税でも住民税は課税されるといったケースが多くなります。実際にどのくらい差が出るのか。具体的な数字で見てみましょう。
【例：給与収入150万円の場合】
給与収入150万円の人を例にすると、課税の有無が次のように分かれます。
所得税：
150万円−給与所得控除55万円−基礎控除95万円
→課税所得0円（＝非課税）
住民税：
150万円−給与所得控除55万円−基礎控除43万円
→課税所得52万円（＝課税）
これを、住民税の税率10％で計算した場合、住民税は5万2000円となります。
（52万円×10％＝5万2000円）
このように、所得税と住民税では基礎控除が異なるため「所得税はゼロでも、住民税は5万円以上かかる」ケースが生じます。
※このほか、均等割（年5000円前後）や自治体ごとの差があります。
住民税で負担が出やすい理由は、画像のように住民税の各種控除額が所得税より小さい点にあります。そのため、確定申告で各種控除を申告しないと、負担が大きくなります。
・国民健康保険料の軽減（2・5・7割）
（住民税の状況に応じて、保険料が2割・5割・7割軽くなる仕組み）
・介護保険料の段階区分
（住民税の課税状況などによって、保険料の金額が段階的に変わる仕組み）
・保育料、就学援助、各種減免制度
（世帯の住民税額などをもとに、利用料や支援の可否が決まる制度）
これらは多くが「住民税課税所得」または「住民税の課税・非課税」で判定されます。控除を申告しないと、本来受けられる軽減や区分が適用されず、負担が増える可能性があります。
同じ収入・同じ控除でも、住む地域によって負担が変わるということです。負担を正しく把握するためにも、お住まいの市区町村の住民税ページで基準を確認しておくことが大切です。
全ての計算を理解する必要はありません。大切なのは、「所得税がゼロでも、申告しないと損をすることがある」と知っておくことです。
年末調整で控除を申告し忘れた場合や、「所得税は非課税だから」と控除を省略してしまった場合でも、確定申告や住民税申告によって期限内であれば控除を反映できます。必ず期日までに申告しましょう。
文：京極 佐和野（ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルタント）
FPオフィス ミラボ代表。CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、国家資格キャリアコンサルタントなどの資格を持ち、マネープランと働き方の両面から、20年以上「稼ぐ・使う・借りる・貯める・増やす」をアドバイス。FP向け継続研修、社員向けライフプラン・キャリアデザイン研修講師として活動する傍らJ-FLEC認定アドバイザーとして携わる。
(文:京極 佐和野（ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルタント）)
