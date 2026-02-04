パソコンの予測変換が急に表示されなくなった……原因は？ Mac・Windows別の対処法も解説！
この文字入力に関するトラブルは、どのOSと文字入力ソフトを、どこで使っているかによって対処法が変わります。1つひとつ確認していきましょう。
WindowsならMicrosoft 日本語 IME、macOSなら日本語入力プログラムが標準装備されており、これ以外にもジャストシステムのATOK、Googleの日本語入力などもあります。
文字入力に問題が発生した場合、まずは基本的な部分から異変がないか確認していきましょう。例えば、ケーブルが外れていたり接触不良が起こっていたり、Bluetoothキーボードなら電池切れや接続切れなど、単純なことが原因かもしれません。
2.キーボード設定の確認
次に、キーボードの設定が変わっていないかを確認します。ノートパソコンのキーボードを数字のテンキー代わりにする内蔵テンキー機能、ファンクションキー関連の設定、NumLock関連機能、全て大文字に変換するCaps Lockなどが動作して、普段と違うキーが入力されていないかを試してみてください。確認の際は、日本語入力モードではなくアルファベットの直接入力モードにしましょう。
3.入力モード切替の確認
キーボード入力自体に問題がなければ、Windowsなら画面右下の入力モード切替の「A」を「あ」に、macOSなら右上の「A」を「あ」に切り替えて確認してみてください。通常「あ」の状態で入力すると、日本語の変換操作ができます。
4.パソコンの再起動
上記のチェックをひと通り行っても問題が解消せずいつも通りに入力ができない場合、パソコンを再起動してください。これだけでほとんどの場合はトラブルが解決できるでしょう。
▼WindowsのMicrosoft 日本語 IME
設定>時刻と言語>言語と地域>日本語の「…」>言語のオプション、Microsoft IMEの「…」>キーボードのオプション、画面右下の「あ」の入力アイコン
▼macOSの日本語入力プログラム
システム設定>キーボード>テキスト入力>入力ソース、画面右上の「あ」の入力アイコン
例えば、2023年くらいから使われ出した「蛙化界隈」という言葉。流行語も頻繁にアップデートされ、「蛙化」自体の変換もできるジャストシステムのATOKを使って2026年1月時点で入力してみましたが、まずは「帰るか界隈」に変換されてしまいました。しかし、もう1度トライするとすぐに「蛙化界隈」が出てきます。これは既にある辞書の内容から、ユーザーごとに変換の優先度が最適化された状態です。
各入力ソフトでは、自分用の辞書を作る機能があります。全く新しい言葉や珍しい名前などの変換に手間取る場合は、変換辞書に登録しましょう。よくやりとりする上司や取引先の人の名前を辞書に登録しておけば、間違った名前を入力してしまうミスも防げます。
ここで異変がなければ、そのOSのユーザー設定などに問題が起こっている可能性があります。場合によっては、OS自体の初期化などが必要になるかもしれません。落ち着いて設定などを確認していきましょう。
▼上倉 賢プロフィール
1995年頃からノートパソコン専門サイトを開設。インターネット黎明期の1990年代から、ノートパソコンを中心にパーソナルコンピューティングに関する国内外での取材、記事執筆活動を行っている。All About ノートパソコンガイド。
(文:上倉 賢（ノートパソコンガイド）)
そもそも文字入力ソフトとは？実はパソコンのキーボードからは、アルファベット文字以外の日本語などを直接は入力できません。そのためFEP（Front-End Processor）やIME（Input Method Editor）、日本語入力システムなどと呼ばれる「文字入力ソフト」が使われています。
文字入力トラブルの対処法1.基本的な部分の確認
入力後の設定に問題がある場合は？入力後の変換に問題がある場合は、下記の箇所から、キーボードや辞書の設定を見直して切り替えたり、日本語入力設定をリセットしたりしてみれば、通常は改善できるでしょう。
▼WindowsのMicrosoft 日本語 IME
▼macOSの日本語入力プログラム
入力したいワードが変換候補に表示されないときは？流行語や若者言葉など新しいワードは変換できないものも多いです。
入力問題が改善しない場合再起動や各種設定の見直しを行ってもトラブルが解決せず、かつ特定のソフトだけで入力に問題が起こる場合は、そのソフトのバグや仕様の可能性があります。OSのセーフモードなどで起動してみてどうなるか確認してください。
