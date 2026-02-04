アラブ首長国連邦（UAE）の競馬統括機関エミレーツレーシングオーソリティは4日、今年新設されたアブダビゴールドカップ（リステッド、7日、アブダビ芝1600メートル、1着賞金60万ドル＝約9360万円）の登録馬を発表した。

日本から遠征しているシュトラウス（牡5＝武井、父モーリス）はオーストラリア遠征の前走ラッセルボールディングS6着に続き、モレイラとのコンビで臨む。

昨年ドバイターフ3着マルジューム（牡7＝M・コスタ、父カラヴァッジオ）、年明けにメイダンでマイルG2（ザビールマイル）勝ちのクドワー（牡6＝S＆E・クリスフォード、父キングマン）、同レース2着アオモリシティ（セン4＝Cアップルビー、父オアシスドリーム）などがエントリーしている。

登録馬18頭（負担重量は全馬57キロ）と発表されている騎乗予定騎手は以下の通り。

アンドレアスヴェサリウス ――――

アオモリシティ ビュイック

シカゴクリティック ――――

コマンチブレイブ ムーア

クラウンボード ラウネーン

ダークトゥルーパー J・ドイル

ダイオプテーズ ドーソン

フォークフェスティバル ――――

ジョンキル キーン

レーンキャッシュ ――――

マルジューム デソウサ

クドワー ――――

レイエンジ ――――

シュトラウス モレイラ

タンブラー パスキエ

ヴァフォーティノ シューマーク

ウエスタンライター ドッブス

ウィットネススタンド ライアン