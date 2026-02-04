日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が４日、『年の差婚』をテーマに放送された。

この日は艶やかでサラサラの黒髪ロングが印象的な女優・芝田璃子が登場。ＭＣの上田晋也が「ごめんなさい、旦那さん、どなたでしたっけ？」と質問。「ニコラス・ケイジです」と答えるとスタジオは一斉に「え〜〜〜っ？！」とどよめき。アンタッチャブル・柴田英嗣は「ええええええ〜〜〜〜〜っ？！」と大声をあげて天を仰ぎ、「え〜〜〜っ？！ウソだ！！」と驚いた。

芝田は年の差について「３１ですね。私が２６の時に結婚して、彼が５７歳でしたから」とさらりと説明。まさかの米ハリウッドの大物の名前にスタジオのざわめきが収まらぬ中、上田が「どうやって知り合ったの？」と質問。「映画の撮影で滋賀にいらっしゃってて。その撮影（現場）に私も入ってて。通訳さんを介して『ご飯に行かない？』って声をかけてくださったのが（きっかけ）」と明かした。

関西弁のイントネーションの芝田は「私も英語話せなかったんで、とりあえず、イエス、ノー、ＯＫで乗り切りました」と笑わせ、「わりと最初の段階、３〜４回目（のデート）で『結婚を前提としたお付き合いをできる方を探してる』と言ってらっしゃって。（５〜６回目ぐらいには）軽くプロポーズ。『アメリカで１回生活をしてみましょう』みたいな」と笑顔。ニコラスにとっては「私が５番目（の妻）」と説明した。

アメリカの報道によると、２０２１年２月に挙式したという。