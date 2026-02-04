元横綱 若乃花・花田虎上、“節分”の家族のひとときを妻が公開「素敵なファミリーで憧れます」「美味しそうな恵方巻き」
元横綱・若乃花でタレントの花田虎上（55）の妻・倉実さんが3日、自身のインスタグラムを更新。家族で過ごす節分の風景を披露した。
【写真】「素敵なファミリーで憧れます」妻＆娘との“節分のひととき”が公開された花田虎上
倉実さんは「鬼はーそと、福はーうち インプラント手術終わりのパパはバラちらし われわれは今年も好きなネタを巻いて自分好みの恵方巻き」とつづり、小学校6年生の娘・桃果さん（もか）が恵方巻を手作りする様子や食卓の写真、夫婦で全力で袋のままの豆を投げ合う仲むつまじい動画などをアップ。
「埼玉のお家なので声は控えめ 豆は投げ返してくる全力の鬼役のおかげで今年の豆まきも楽しかったです」と振り返った。
この投稿にフォロワーからは「今年もお福分けありがとうございます」「美味しそうな恵方巻きですね」「毎年パパ鬼さん全力ですね 素敵なファミリーで憧れます」「パパさんのアクターぶりにこちらも笑って福が舞い込んでくれそうです」「とても術後とは思えないパパ鬼さん」など、温かいコメントが寄せられている。
花田は、前妻の美恵子さんと1994年に結婚し、子ども4人を授かるも、2007年に離婚。倉実さんとは08年に再婚し、百華さん（わか）、桃果さんが誕生している。
